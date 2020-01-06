Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным - Советский спорт
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06 января 2020 23:38Хоккей

Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным

Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов – о совместной работе с главным тренером национальной команды Валерием Брагиным.

- Не важно, молодой ты или старый, всегда есть возможность для того, чтобы стать лучше и чему-то научиться. Мне интересно было посмотреть состояние нашего хоккея изнутри, то есть молодежи, посмотреть, чем живут ребята, как они видят игру.

У нас получился неплохой баланс с Валерием Николаевичем Брагиным в том плане, что у нас были разные взгляды на хоккей. Но мы нашли середину, поддерживали друг друга и понимали. Мы пользовались и его опытом, и моим опытом, - передает слова Ларионова «РИА Новости».

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.

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