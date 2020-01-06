Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным

- Не важно, молодой ты или старый, всегда есть возможность для того, чтобы стать лучше и чему-то научиться. Мне интересно было посмотреть состояние нашего хоккея изнутри, то есть молодежи, посмотреть, чем живут ребята, как они видят игру.
У нас получился неплохой баланс с Валерием Николаевичем Брагиным в том плане, что у нас были разные взгляды на хоккей. Но мы нашли середину, поддерживали друг друга и понимали. Мы пользовались и его опытом, и моим опытом, - передает слова Ларионова «РИА Новости».
Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.
Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.