Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов – о совместной работе с главным тренером национальной команды Валерием Брагиным.

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- Не важно, молодой ты или старый, всегда есть возможность для того, чтобы стать лучше и чему-то научиться. Мне интересно было посмотреть состояние нашего хоккея изнутри, то есть молодежи, посмотреть, чем живут ребята, как они видят игру.

У нас получился неплохой баланс с Валерием Николаевичем Брагиным в том плане, что у нас были разные взгляды на хоккей. Но мы нашли середину, поддерживали друг друга и понимали. Мы пользовались и его опытом, и моим опытом, - передает слова Ларионова «РИА Новости».

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.