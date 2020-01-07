«Монреаль» дома уступил «Виннипегу», Ковальчук отметился результативной передачей «Канадиенс» потерпели шестое поражение кряду.

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«Монреаль Канадиенс» проиграл «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:3.

В составе победителей отличились Джош Моррисси (22-я минута), Николай Элерс (25) и Эндрю Копп (51). Гости ответили шайбами Бена Шьяро (32, 52).

Отметим, что российский нападающий Илья Ковальчук в этом матче дебютировал за «Канадиенс». Он провел на льду 19 минут и 25 секунд, отдал голевую передачу, нанес четыре броска в створ ворот и выполнил шесть силовых приемов, заработав показатель полезности «+2». Всего за карьеру на счету Ильи 860 (436+424) очков в 898 матчах.

Таким образом, он был признан третьей звездой матча. Вторым стал Шьяро, оформивший дубль. Лучший игрок встречи – Элерс, набравший два (1+1) очка.

«Монреаль» располагается на 13-й строчке Восточной конференции, набрав 43 очка. «Джетс» идут восьмыми на Западе (50 очков).

В следующем матче «Канадиенс» сыграет против «Детройта», а «Виннипег» отправится в гости к «Торонто»