Главный тренер «Нэшвилла» отправлен в отставку Лавиолетт работал в «Предаторз» с 2014 года.

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Руководство «Нэшвилл Предаторз» отправило в отставку главного тренера Питера Лавиолетта. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Также клуб покинул его помощник Кевин Маккарти. О том, кто их заменит в ближайшее время, пока не сообщается.

– Под руководством Питера и Кевина наша команда поднялась очень высоко: мы вышли в финал Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило отношение к клубу, завоевали Президентский кубок, два раза становились чемпионами Центрального дивизиона. Нам было очень сложно принять такое решение из-за их любви к игре, умения мотивировать команду, стремления быть лучшими. От имени всего нашего клуба я бы хотел поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в команду, который они внесли за последние пять с половиной сезонов, – сказал президент «Нэшвилла» Дэвида Пойл.

Напомним, что Лавиолетт был тренером команды в течение шести лет. За это время команда одержала 248 побед в 451 матче НХЛ. В 2017 году американский специалист вывел «Нэшвилл» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинз» (2-4).

В нынешнем сезоне команда занимает 11-е место, набрав 45 очков после 41 проведенной игры.