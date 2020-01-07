Александр Романов: Мы должны были выигрывать

– Александр, ваш одноклубник Богдан Киселевич говорил, что вы запомнитесь сопернику своими хитами. Чем вам запомнился этот МЧМ?

– Самое главное, что мы добились высокого результата. Запомнилась даже не своя игра, а очень сплоченная команда. Это очень редко такое бывает. Приятно играть с этими ребятами.

– Легче было в Европе, чем в прошлом году в плане той же акклиматизации?

– Да с акклиматизацией в Канаде особо проблем не было. Нужно просто приехать на два-три дня пораньше, и будешь как новенький. Разницы особой не почувствовал. По Чехии прогуляться не удалось, график был очень плотный.

– Какой соперник запомнился больше всего? Канада?

– Безусловно И выиграли крупно, и обидно проиграли им.

– В чем причина таких «качель»?

– Дисциплина.

– Не хватило холодной головы?

– Она должна была быть холодной. Что-то не получилось у команды. Это легко говорить, но разобраться тяжело.

– Что отложиться в вашей памяти с этого турнира?

– То, что наша команда – это команда победителей, чемпионская. Мы должны были выигрывать. Не всегда везет, а чаще даже не везет. Но запомню из всего произошедшего именно наш коллектив, настоящую семью, одну из сильнейших молодежных сборных.