«Автомобилист» дома уступил «Сибири» Екатеринбуржцы потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал у себя «Сибирь». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Новосибирска.

В составе победителей шайбы на счету Егора Миловзорова (11-я минута), Виктора Комарова (17) и Юусо Пуустинена (30). Хозяева ответили результативными броскам Павла Дацюка (5), Найджела Доуса (9), Анатолия Голышева (48).

Исход встречи решался в овертайме, где победу новосибирцам принес гол Александра Шарова (65).

Отметим, что оба клуба выступают в Восточной конференции – екатеринбургская команда занимает четвертое место с 54 очками, а «Сибирь» идет на шестой строчке, набрав 49 очков.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» примет дома «Локомотив».