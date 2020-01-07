«Автомобилист» дома уступил «Сибири»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал у себя «Сибирь». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Новосибирска.
В составе победителей шайбы на счету Егора Миловзорова (11-я минута), Виктора Комарова (17) и Юусо Пуустинена (30). Хозяева ответили результативными броскам Павла Дацюка (5), Найджела Доуса (9), Анатолия Голышева (48).
Исход встречи решался в овертайме, где победу новосибирцам принес гол Александра Шарова (65).
Отметим, что оба клуба выступают в Восточной конференции – екатеринбургская команда занимает четвертое место с 54 очками, а «Сибирь» идет на шестой строчке, набрав 49 очков.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» примет дома «Локомотив».
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