Дацюк не сыграет в Матче звезд КХЛ Встречи пройдут 18 и 19 января.

Генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что капитан екатеринбургского клуба Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ. Об этом информирует ТАСС.

Функционер подчеркнул, что 41-летний нападающий воспользуется паузой в регулярном чемпионате и пройдет плановые медицинские восстановительные процедуры.

В текущем сезоне Дацюк отыграл в составе «Автомобилиста» 27 матчей и набрал 14 (4+10) очков.