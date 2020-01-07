СМИ: Бочаров заменит Самонова в Матче звезд КХЛ Об этом сообщает «РИА Новости».

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Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров занял место голкипера СКА Александра Самонова в составе команды дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ.

В последний раз Самонов выходил на лед 17 декабря. Что касается Бочарова, то вратарь бело-голубых отыграл в текущем сезоне пять «сухих» встреч.

Ранее стало известно, что в Матче звезд КХЛ примут участие еще три хоккеиста «Динамо»: защитник Юусо Хиетанен, а также нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Добавим, что игра состоится 18 и 19 января.