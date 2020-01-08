Барбашев забил гол в победной игре «Сент-Луиса» против «Сан-Хосе» (видео) «Шаркс» потерпели второе поражение подряд.

«Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Победную шайбу в третьем периоде забросил Давид Перрон.

Российский форвард хозяев Иван Барбашев забил гол и таким образом прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

В активе «блюзменов» 61 очко. Команда продолжает лидировать в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» - 13-й (42).

Следующие матчи команды проведут 10 января на своих площадках. «Сент-Луис» сыграет с «Баффало», а «Шаркс» - с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Бозак, 26. Барбашев, 27. Перрон, 45 — Майер, 43. Карлссон, 57.