Барбашев забил гол в победной игре «Сент-Луиса» против «Сан-Хосе» (видео)

«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеровК концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00ФутболМощенко Захар
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России - дефект восприятияОбозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт - стоит в стороне.07.01.2020 16:00ХоккейАндронов Алексей
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мираВ четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20.19.12.2019 08:00БиатлонТигай Лев
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результатВ минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий.18.12.2019 17:00БиатлонВолохов Юрий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай
Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенкаНападающий «ПСЖ» рассказал в интервью France Football, что никуда из Парижа он переезжать не собирается.28.12.2019 15:30ФутболТуманов Дмитрий
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3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвездВ пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.27.12.2019 08:00Фигурное катаниеТигай Лев
В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео)Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч.08.01.2020 03:00ФутболЗибрак Артем