Мика Зибанежад: Уверенность Шестеркина заряжала всю команду Российский голкипер провел первую игру в НХЛ.

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Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад прокомментировал дебют российского вратаря Игоря Шестеркина.

«Он выглядит очень спокойно в воротах. Приятно видеть, что парень сразу же одержал победу в НХЛ. И я скажу, что его уверенность заряжала всех нас», - цитирует Зибанежада пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» на своем льду обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). К седьмой минуте игры Шестеркин пропустил две шайбы после трех бросков, но в итоге отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 44 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» - второй на Западе (54).

10 января команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Нью-Джерси», а на следующий день «Эвеланш» сыграют с «Питтсбургом», также на своей площадке.