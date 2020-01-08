«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» - Советский спорт
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08 января 2020 17:09ХоккейНечаев Юрий

«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

Ярославцы одержали третью победу подряд.

«Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

Во втором периоде счет открыл защитник хозяев Артем Сергеев, но в третьем периоде Антон Ландер сравнял счет а в овертайме победу гостям принес точный бросок Рушана Рафикова.

После этой победы «Локомотив» набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Салават» - шестой на Востоке (50).

10 января ярославцы сыграют в гостях против «Сибири», а уфимский клуб на своем льду примет московское «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Сергеев, 33:00 — Ландер, 51. Рафиков, 61.

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