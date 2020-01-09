«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Худобин отразил 30 бросков (видео) «Старз» одержали пятую победу подряд.

«Лос-Анджелес» уступил «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

В первом периоде счет открыл нападающий хозяев Анже Копитара, но во второй 20-минутке шайбы Джейми Бенна и Блэйка Комо принесли «Далласу» волевую победу.

Ворота «Старз» защищал Антон Худобин. Российский вратарь отразил 30 бросков по своим воротам.

После этой победы «Даллас» набрал 54 очка и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Кингз» замыкают турнирную таблицу (38).

10 января обе команды сыграют на выезде. «Старз» - с «Анахаймом», а «Лос-Анджелес» - с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Копитар, 3 — Бенн, 35. Комо, 36.