«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Худобин отразил 30 бросков (видео)

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай
В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео)Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч.08.01.2020 03:00ФутболЗибрак Артем
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследованияЛогинов – 13-й, Елисеев – 30-й.21.12.2019 17:00БиатлонВолохов Юрий
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезоновПодводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад.02.01.2020 22:00БиатлонТигай Лев
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с ДжексономРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator.28.12.2019 17:00ММАУсачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка ДэвисаПервый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год.25.11.2019 21:00ТеннисМысин Николай
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятияОбозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне.07.01.2020 16:00ХоккейАндронов Алексей
Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо»Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции.08.01.2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломатьсяКапитан молодежной сборной России поделился впечатлениями от МЧМ-2020.07.01.2020 14:30ХоккейКузютина Елена
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео)Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне.15.12.2019 22:30ММАУсачев Владислав