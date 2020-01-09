IIHF включила Малкина в символическую сборную десятилетия - Советский спорт
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09 января 2020 13:40ХоккейНечаев Юрий

IIHF включила Малкина в символическую сборную десятилетия

Международная федерация хоккея опубликовала свою версию лучших хоккеистов по итогам десятилетия.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Помимо россиянина в символическую сборную попали финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция), сообщает официальный сайт IIHF.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

В составе сборной России нападающий дважды становился чемпионом мира (2012 и 2014). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков.

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