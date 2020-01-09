Ларионов-младший покинул СКА Клуб и 20-летний хоккеист расстались по обоюдному согласию.

Загрузка...

ХК СКА объявил о расторжении контракта с Игорем Ларионовым-младшим по обоюдному согласию сторон.

У 20-летнего форварда усугубилась травм, из-за чего потребуется дополнительное восстановление, которое Ларионов-младший продолжит в Москве по индивидуальной программе.

СКА желает удачи Игорю Ларионову!



Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон. https://t.co/lxTiok0JbL pic.twitter.com/6cRTueBTuS — СКА-Нева (@SKA_Neva) January 9, 2020

Сын трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова начинал играть в хоккей в североамериканских юниорских лигах. Ларионов-младший выступал за «Квебек», «Уинсор Спитфайрз», «Маскегон» и «Мэдисон Кэпиталс». В СКА его пригласили прошлым летом, но в итоге Игорь сыграл лишь две игры за «СКА-Нева» в ВХЛ.