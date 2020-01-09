Андрей Мартемьянов: Результатом доволен, по игре есть претензии Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу над «Адмиралом».

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В сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своей площадке обыграл «Адмирал» со счетом 5:2. На пресс-конференции главный тренер команды из Екатеринбурга Андрей Мартемьянов признал, что были ошибки, но в то же время команда отыграла лучше, чем в предыдущих встречах.

«Сегодняшний матч провели более собранно, чем предыдущий, – цитирует тренера официальный сайт «Автомобилиста». – По традиции немножко не удался второй период – терпеливо играли в обороне, ждали контратаки. В отличие от предыдущих матчей сегодня много атаковали, лезли на «пятак». Результатом доволен. По игре есть претензии к парням, но ошибки, которые совершали в средней зоне подчищали оборонщики. Проблемы были, но не очень серьезные.

Матч был напряженный и непростой. Мы опасались этого матча, ведь «Адмирал» – команда с характером».

Двумя днями ранее 7 января «Автомобилист» проиграл дома «Сибили» со счетом 3:4 в овертайме. Команда Мартемьянова занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 45 матчах. 12 января «Автомобилист» сыграет в гостях против ЦСКА.