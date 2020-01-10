«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина – три очка, у Шестеркина – 46 сэйвов (ВИДЕО) - Советский спорт
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10 января 2020 06:36ХоккейЛипкин Антон

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина – три очка, у Шестеркина – 46 сэйвов (ВИДЕО)

Российский голкипер выиграл свой второй матч в лиге.

«Рейнджерс» нанесли поражение «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело, на счету которого хет-трик и две результативные передачи. Второй звездой стал его партнер – форвард Артемий Панарин. 28-летний российский нападающий открыл счет, после чего отметился двумя результативными передачами. Теперь у него 61 (24+37) очко в 43 матчах. Наконец, третьей звездой стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. 24-летний воспитанник «Крыльев Советов» в своем втором матче в лиге отразил 46 бросков и одержал вторую победу.

Отметим, что форварды Павел Бучневич («Рейнджерс») и Никита Гусев («Нью-Джерси») сделали по результативной передаче.

«Рейнджерс» набрали 46 очков и остаются на седьмом месте в Столичном дивизионе. У «Нью-Джерси» 37 очков и последнее место в дивизионе.

В следующих матчах 11 января «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Сент-Луисом», а «Нью-Джерси» – с «Вашингтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Голы: Панарин, 6. Деанджело, 10, (Бучневич), 33. (Панарин), 36 (бол). Крайдер, 13 (бол). Фаст (Панарин), 53 – Руни, 9 (мен). Коулмэн, 19. Сиверсон (Гусев), 29.
Вратари: Шестеркин (46/49) – Блэквуд (20/25), Доминге (11/12).

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