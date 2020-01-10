Станислав Галиев – о поражении от «Торпедо»: Не проявили характер должным образом «Ак Барс» проиграл «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Татнефть Арене» в Казани.

«Мы неправильно сыграли, характер не проявили должным образом, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 27-летнего нападающего. – Не дорабатывали, тренер просил нас больше лезть на ворота, создавать моменты, а мы не смогли этого сделать. Кроме того, очень много потерь, проблемы в обороне, сложности с выходом из своей зоны. Отсюда и такой результат».

Отметим, что «Ак Барс» открыл счет, после чего пропустил по две шайбы во втором и третьем периодах. Казанцы не смогли вернуть себе первое место в общей таблице лиги, которую теперь возглавляет ЦСКА, но продолжают лидировать в Восточной конференции. В следующем матче 12 января «Ак Барс» сыграет в гостях с «Адмиралом».