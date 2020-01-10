Мэтт Дюшен – о шайбе Ринне: Здорово получилось, я такое раньше видел только раз Центрфорвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен – о заброшенной шайбе голкипера Пекки Ринне в матче против «Чикаго» (5:2).

- Здорово получилось. Я такое раньше видел только раз. Как-то летом играли в хоккей, и там вратарь забил. Рад, что теперь увидел это в НХЛ. Здесь играет элита. Он входил в число лучших голкиперов лиги, а теперь стал членом еще одного элитного клуба. Он отлично играет в этом году, поэтому я рад, что он записал на свой счет победу, провел великолепный матч, отлично защищал ворота, ну и забил, конечно, - приводит слова Дюшена официальный сайт НХЛ..

Напомним, что Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол. В предыдущий раз ворота соперника поразил вратарь «Койотиз»Майк Смит. Это случилось 19 октября 2013 года в матче против «Детройта».