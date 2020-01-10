Деанджело стал первой звездой четверга в НХЛ Защитник «Рейнджерс» набрал пять очков в матче с «Нью-Джерси».

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Защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» 24-летний американец оформил хет-трик и добавил к нему две результативные передачи. Теперь на его счету 36 (11+25) очков в 43 матчах сезона.

Второй звездой четверга назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. 23-летний чех также забил три гола в матче с «Виннипегом» (5:4). Лучший снайпер чемпионата оторвался от своих преследователей. У Пастрняка стало 35 голов, и он на четыре шайбы опережает Остона Мэттьюза из «Торонто».

Третьей звездой выбран голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 37-летний финн отразил 29 бросков в матче с «Чикаго» (5:2) и установил окончательный счет, забросив шайбу через всю площадку в пустые ворота соперника.