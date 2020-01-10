«Витязь» в гостях проиграл минскому «Динамо» - Советский спорт
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10 января 2020 21:26ХоккейКорегин Владислав

«Витязь» в гостях проиграл минскому «Динамо»

Хозяева одержали вторую победу в последних пяти встречах.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Витязь» (Подольск) завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Марк-Андре Граньяни (30-я минута), Александр Павлович (31) и Андрей Костицын (45). Гости ответили результативными бросками Даниила Пыленкова (48) и Павла Воробья (58).

«Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 32 очка в 46 встречах. «Витязь» идет на седьмой строчке (51 очко).

В следующем матче минская команда сыграет против «Спартака», а «Витязь» отправится в гости к «Нефтехимику».

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