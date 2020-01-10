Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Куньлунь» Московский клуб одержал вторую победу кряду.

Хоккеисты московского ЦСКА одержали домашнюю победу над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:0.

В составе столичного клуба дублем отметился Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты). Третья шайба команды на счету Антона Слепышева (42).

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. Китайский клуб идет 8-м на Востоке (50 очков).

В следующем матче москвичи сыграют против «Автомобилиста», а «Куньлунь» дома примет «Сибирь».