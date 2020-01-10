«Йокерит» на своем льду победил «Северсталь» Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

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В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (7-я минута), Микко Лехтонен (25), Джон Норман (38) и Хенрик Хаапала (56). Череповецкая команда ответила голом Богдана Якимова во втором периоде (32).

После этой игры «Йокерит» набрал 63 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 41 очком занимает десятое место.

Отметим, что завтра команды проведут еще одну встречу между собой. После этой игры «Йокерит» сыграет против «Витязя», а череповецкий клуб дома примет «Автомобилист».