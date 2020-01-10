«Сочи» обыграл «Спартак» в серии буллитов Московская команда потерпела второе поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал у себя «Спартак». Итоговый результат – 2:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу забросила московская команда усилиями Каспарса Даугавиньша (44-я минута). Хозяева ответили результативным броском Никиты Точицкого (55).

Исход встречи решался в серии буллитов – победный бросок на счету Точицкого.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах. «Сочи» располагается на девятой строчке (43 очка).

В следующем матче столичный клуб сыграет против минского «Динамо», а сочинцы отправятся в гости к «Трактору»