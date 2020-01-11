«Каролина» всухую обыграла «Аризону», у Свечникова передача (видео) Мразек в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Каролина» одержала победу над «Аризоной» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «ураганов» Петр Мразек. 27-летний чех отразил все 32 броска «койотов» и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников помог открыть счет Уоррену Фогеле. Теперь у 19-летнего российского нападающего 42 (18+24) очка в 44 матчах.

«Каролина» набрала 54 очка и поднялась на первое место в зоне wild card на Востоке. «Аризона» с 54 очками остается второй в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 11 января «Каролина» примет «Лос-Анджелес», а 12 января «Аризона» сыграет дома с «Питтсбургом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Аризона» – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Фогеле (Свечников), 15. Валльмарк, 39. Нечас, 40.