«Каролина» всухую обыграла «Аризону», у Свечникова передача (видео)

Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо»Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции.08.01.2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеровК концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00ФутболМощенко Захар
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48ТеннисМысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке ДэвисаВ первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу.18.11.2019 23:15ТеннисМысин Николай
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвездВ пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.27.12.2019 08:00Фигурное катаниеТигай Лев
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринтеНа этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие ЙоханнесаБе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно.10.01.2020 18:35БиатлонТигай Лев
Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожуВратарь молодежной сборной России поделился эмоциями после возвращения с МЧМ-2020.07.01.2020 20:30ХоккейКузютина Елена
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 годНа минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится.06.01.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске?На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой.30.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев