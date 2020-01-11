«Детройт» победил «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ (видео) - Советский спорт
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11 января 2020 09:27ХоккейЛипкин Антон

«Детройт» победил «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ (видео)

Решающий буллит забил Ларкин.

«Детройт» выиграл у «Оттавы» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «красных крыльев» Дилан Ларкин. В основное время игры он забросил вторую шайбу «Детройта», а в серии буллитов стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку.

Российские форварды «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились, их партнер – защитник Никита Зайцев – продолжает восстанавливаться после травмы.

«Детройт» набрал 27 очков и остается на последнем месте во всей лиге. У «Оттавы», потерпевшей шестое поражение подряд, стало 38 очков и предпоследнее место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 11 января «Оттава» примет «Монреаль», а 12 января «Детройт» сыграет дома с «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Оттава» – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бертуцци, 15. Ларкин, 26 (бол), ПБ – Ткачук, 26. Уайт, 31 (бол).

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