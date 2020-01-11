Артемий Панарин: Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин по итогам финала молодежного чемпионата мира Канада – Россия высказался об эмоциональном настрое в российских командах.

«Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого, – сказал 28-летний российский нападающий в интервью «Чемпионат.com». – Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем…».

Напомним, по ходу финального матча сборная России вела со счетом 3:1, но за последние десять минут пропустила три шайбы и стала серебряным призером турнира.