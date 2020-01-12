«Айлендерс» в овертайме уступили «Бостону», Варламов отразил 30 бросков (видео) «Брюинз» одержали третью победу подряд.

«Айлендерс» потерпели домашнее поражение в овертайме от «Бостона» со счетом 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу на свой счет записал Патрис Бержерон.

Ворота хозяев защищал российский вратарь Семен Варламов. Голкипер отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

«Бостон» набрал 65 очков, догнал «Вашингтон» и вместе с ним лидирует в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» расположились на четвертой позиции (58).

14 января обе команды сыграют на выезде. «Брюинз» встретятся с «Филадельфией», а «Островитяне» - с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мэйфилд, 5. Барзаль, 50 — ДеБраск, 29. Мур, 46. Бержерон, 62.