Главный тренер «Монреаля»: Ковальчук выполняет все, что мы от него хотим Сегодня россиянин забросил первую шайбу за канадский клуб.

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Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен прокомментировал игру нападающего Ильи Ковальчука в матче против «Оттавы».

«Илья - тот игрок, которого мы хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Я считаю, что он выполняет все, что мы от него хотим», - приводит слова Жюльена CTV.

Напомним, сегодня «Оттава» в овертайме уступила «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу на 65-й минуте забросил Ковальчук. Нападающий забил первый гол в составе канадского клуба. В четырех матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка.

После победы над «Оттавой» «Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-м месте в таблице Восточной конференции. «Оттава» - 15-я (39).

13 января «Канадиенс» на своем льду сыграют с «Калгари».