«Даллас» проиграл «Сан-Хосе», Худобин отразил 24 броска «Шаркс» одержали вторую победу подряд.

Загрузка...

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Даллас» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Победную шайбу в начале второго периода забросил Патрик Марло.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Нападающие «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов набранными очками не отметились.

«Даллас» набрал 56 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» - 13-й (46).

15 января обе команды сыграют в гостях. «Старз» - с «Колорадо», а «Шаркс» - с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бернс, 16. Марло, 23 — Бенн, 2.