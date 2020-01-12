Анна Пругова: В Матче звезд для нас главное получить удовольствие от хоккея Мероприятие состоится сегодня на ВТБ-Арене.

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Вратарь уфимской «Агидели» и сборной «Востока» Анна Пругова рассказала о своем отношении к Матчу звезд.

«Безусловно, такие события созданы для зрителей. Но и нам приятно поиграть в связках с игроками из других команд. Плюс сейчас в нашей лиге появился китайский клуб «КРС Ванке Рэйз», с ними дополнительный интерес вместе провести какое-то время на льду. Нас ждет боевая встреча с моментами. А добиться успеха всегда приятно, но для нас главное получить удовольствие от хоккея», - рассказала спортсменка в интервью News.ru.

Напомним, сегодня в Москве состоится четвертый по счету Матч звезд женской хоккейной лиги. Ранее мероприятие проводилось в Уфе, Астане и Нижнекамске. На сегодняшний момент представительницы Западной конференции одержали две победы над командой Востока.

Матч звезд женской хоккейной лиги начнется в 14:00 мск.