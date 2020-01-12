Майк Салливан: Нас радует прогресс Кросби, мы следим за его состоянием

- Нас радует его прогресс, мы следим за его состоянием каждый день. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшнего занятия, и тогда примем решение. Мы ничего не исключаем. Будем решать по ситуации, - приводит слова главного тренера команды Майка Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 4 ноября прошлого года центрфорварду сделали операцию на мышцах кора (нижней части туловища).
Добавим, что Кросби пропустил 23 игры регулярного чемпионата, в 17 играх текущего сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.
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