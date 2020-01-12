«Адмирал» на своем льду разгромил «Ак Барс» Казанцы потерпели второе поражение подряд.

«Адмирал» одержал домашнюю победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе хозяев по две шайбы на свой счет записали Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист. Еще один гол забил Никита Коростелев.

Единственную шайбу у «Ак Барса» забросил Джастин Азеведо.

Благодаря этой победе «Адмирал» набрал 49 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции. Казанцы сохранили за собой первое место на Востоке (66).

14 января «Ак Барс» сыграет в гостях с «Амуром», а клуб из Владивостока днем позже примет «Авангард».

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«Адмирал» — «Ак Барс» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пилипенко, 14, 28. Коростелев, 16. Альмквист, 34, 45(бол.) — Азеведо, 31.