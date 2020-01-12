Клод Жюльен: Ковальчук действует крайне профессионально - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 января 2020 15:11Хоккей

Клод Жюльен: Ковальчук действует крайне профессионально

Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен – об игре нападающего «Канадиенс» Ильи Ковальчука.

- Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он сделал несколько классных передач, которые привели к голевым моментам. Он уважительно относится к продолжительности своих смен, к нашей системе игры. Поэтому партнеры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко, - цитирует Жюльена официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в матче против «Оттавы», который состоялся в ночь на воскресенье Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Монреаль».

Гол стал для Ковальчука 437-м в карьере и по этому показателю он догнал Павла Буре на четвертом месте среди россиян. На третьей позиции с 473 шайбами идет Александр Могильный.

Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеров В преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов. 05.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв Команда Антонио Конте уверенно переиграла в гостях «Наполи» благодаря дублю Лукаку и голу Мартинеса и восстановила двоевластие с Турином в серии А.   07.01.2020 02:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Бегович близок к переходу в «Милан» Мертенс может перейти в «Рому» Златан Ибрагимович: Мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму
Овечкин хитовал, «Вашингтон» проиграл Как же в очередном туре НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» приехал в Филадельфию, и российский 34-летний форвард не собирался сдавать свои позиции. 09.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
«Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка Испании В финале мадридский клуб встретится с «Реалом». 10.01.2020 00:15 Футбол Мощенко Захар
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Новости
15:59 Футбол Рамиль Шейдаев: В «Динамо» все пошло не так, как я хотел
15:42 Биатлон Мякяряйнен выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Германии, Миронова – 29-я, Куклина – 30-я
15:35 Теннис Джокович обыграл Надаля и сравнял счет в финале ATP Cup
15:21 Фигурное катание Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх
15:11 Хоккей Клод Жюльен: Ковальчук действует крайне профессионально
14:53 Водное поло Ватерполистки сборной России обыграли Словакию в первом матче чемпионата Европы
14:42 Хоккей Сергей Светлов: Рад, что «Адмирал» проявляет характер
14:31 Футбол Себастьян Дриусси: «Интер Майами» интересовался мной, но сейчас я в «Зените»
14:15 Санный спорт Иванова стала второй на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге
14:00 Футбол Магомед Оздоев: «Зениту» нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона
13:59 Футбол Фрэнк Лэмпард: Футбол, который «Челси» продемонстрировал в матче с «Бернли», был великолепным
13:52 Футбол Дуглас Сантос: Дома ко мне были вопросы, хочу ли я играть за «Васко да Гама»
13:39 Хоккей Квартальнов – о поражении от «Адмирала»: Проиграли по всем статьям
13:24 Футбол В чемпионате Мальты полиция задержала игрока после того, как он ударил судью
13:18 Бокс Бывший тренер Ковалева: Сергей согласился на бой с Альваресом, потому что жадный
13:10 Авто/Мото На «Дакаре» погиб португальский мотоциклист Гонсалвеш
Как провели новогодние выходные тагильские випы
Очереди в БСМП и гибель полицейского: как начался 2020 год в Карелии
Нижегородская область направила программу модернизации поликлиник в минздрав РФ
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Волгоград накрыло мокрым снегом, выпала многодневная норма осадков
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика