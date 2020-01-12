Клод Жюльен: Ковальчук действует крайне профессионально Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен – об игре нападающего «Канадиенс» Ильи Ковальчука.

- Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он сделал несколько классных передач, которые привели к голевым моментам. Он уважительно относится к продолжительности своих смен, к нашей системе игры. Поэтому партнеры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко, - цитирует Жюльена официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в матче против «Оттавы», который состоялся в ночь на воскресенье Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Монреаль».

Гол стал для Ковальчука 437-м в карьере и по этому показателю он догнал Павла Буре на четвертом месте среди россиян. На третьей позиции с 473 шайбами идет Александр Могильный.