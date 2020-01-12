Федор Малыхин: Со Знарком работал в сборной, отлично знал, куда перехожу Форвард «Спартака» Федор Малыхин рассказал, как проходил его переход в московскую команду.

- Как в итоге состоялся переход из «Трактора» в «Спартак»? Не хотел бы вдаваться в подробности, но получилось достаточно спонтанно и решилось практически за один день. Очень рад оказаться в таком легендарном клубе как «Спартак». Меня здесь отлично приняли за что спасибо всем ребятам и тренерскому штабу.

С Олегом Валерьевичем мы работали несколько лет назад, когда он только возглавил сборную страны. Для меня никаких новшеств не было, знал его требования. Знарок умеет использовать сильные стороны хоккеистов. Поэтому вообще не ушло времени на адаптацию, я знал, к кому и куда я перехожу. Больше того, я работал в «Автомобилисте» и с Игорем Улановым. Гораздо легче сработаться с тренерским штабом, когда пути с каждым из специалистов уже пересекались, - приводит слова Малыхина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 27 декабря 29-летний форвард стал игроком московской команды. Соглашение действует до 30 апреля 2020 года.

Текущий сезон Малыхин начинал в «Тракторе» – в 29 встречах нападающий забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что во встрече против «Йокерита» форвард получил повреждение и пропустит выездную серию красно-белых.