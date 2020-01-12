Андрей Мартемьянов: Был разговор в раздевалке, на второй период вышли играть от ножа Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу над ЦСКА в серии буллитов.

В выездном матче против лидера регулярного чемпионата КХЛ московского ЦСКА «Автомобилист» уже к четвертой минуте проигрывал 0:2. Во втором периоде команда из Екатеринбурга отыгралась, забросив дважды с интервалом в 21 секунду, а в итоге заработала два очка, выиграв серию буллитов.

Прошлый раз «Автомобилист» обыгрывал ЦСКА в гостях 19 февраля 2012 года.

После игры главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«ЦСКА очень мощно начал, – цитирует Мартемьянова официальный сайт ЦСКА. – Первый период нам, конечно, очень не удался. Где-то волнение у парней было, это было заметно ещё по утренней раскатке. В раздевалке состоялся разговор, и на второй период мы уже вышли играть от ножа. Упростили игру, стали больше бросать, сохранять шайбу более уверенно, добавили чуть-чуть в движении и переломили игру. Благодарен игрокам за командную победу.

Победа всегда помогает. И настроение хорошее, и боевой дух команды поднимается. Тяжёлый матч вытащили. Идем от матча к матчу, хочется, конечно, повыше подняться в таблице, а там как получится. Будем смотреть, будет ли у нас боевой состав, все ли живы-здоровы. Насчет того, чтобы догнать Казань – вполне, будем думать об этом. Сейчас готовимся к «Северстали».

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место, набрав 59 очков в 46 матчах. 14 января команда Мартемьянова сыграет в гостях против «Северстали». «Ак Барса» уральцы отстают на семь очков, но клуб из Казани провел на одну встречу больше.