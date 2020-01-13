Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» (видео)

«Аризона» по буллитам уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).
Победный бросок реализовал Теодорс Блюгерс.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин отдал две результативные передачи. В 32 матчах текущего сезона форвард заработал 44 (13+31) очка.
«Питтсбург» набрал 61 очко и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Аризона» - пятая на Западе (55).
Следующие матчи обе команды проведут 15 января на своих площадках. «Пингвинз» примут «Миннесоту», а «Койотис» - «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Питтсбург» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гарленд, 15. Холл, 30. Степан, 52 — Маккен (Малкин), 3. Хернквист (Малкин), 24. Танев, 57.
Победный буллит: Блюгерс.