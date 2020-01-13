Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» (видео) «Пингвинз» одержали третью победу подряд.

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«Аризона» по буллитам уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

Победный бросок реализовал Теодорс Блюгерс.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отдал две результативные передачи. В 32 матчах текущего сезона форвард заработал 44 (13+31) очка.

«Питтсбург» набрал 61 очко и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Аризона» - пятая на Западе (55).

Следующие матчи обе команды проведут 15 января на своих площадках. «Пингвинз» примут «Миннесоту», а «Койотис» - «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Питтсбург» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гарленд, 15. Холл, 30. Степан, 52 — Маккен (Малкин), 3. Хернквист (Малкин), 24. Танев, 57.

Победный буллит: Блюгерс.