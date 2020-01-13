«Флорида» обыграла «Торонто», Дадонов набрал одно очко (видео) «Мэйпл Лифс» потерпели третье поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своем льду переиграла «Торонто» со счетом 8:4 (3:0, 4:3, 1:1).

У победителей по три очка набрали Александр Барков (1+2) и Винсент Трочек (1+2).

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отдал результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский на лед не выходил.

«Флорида» набрала 53 очка и поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Торонто» - седьмой (54).

15 января «Мэйпл Лифс» примут «Нью-Джерси», а 17 января «Пантерз», также на своем льду, сыграют с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 8:4 (3:0, 4:3, 1:1)

Голы: Браун, 2. Барков, 4. Хоффман, 14, 45 (Дадонов). Матесон, 21. Ватрано, 23. Трочек, 26. Юбердо, 33 — Хаймен, 24. Марнер, 33:00, 41. Таварес, 36.