Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга» Сегодня «Пингвинз» по буллитам обыграли «Аризону».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на третье место по количеству голевых передач в истории клуба.

В сегодняшнем матче против «Аризоны» (4:3 Б) россиянин дважды ассистировал партнерам. Теперь на его счету 642 результативные передачи. По этому показателю Малкин уступает лишь Марио Лемье (1033) и Сидни Кросби (782).

В 32 матчах текущего сезона российский нападающий заработал 44 (13+31) очка.

«Питтсбург» набрал 61 очко и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции. 15 января «Пингвинз» примут «Миннесоту».