Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 января 2020 07:03ХоккейНечаев Юрий

Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга»

Сегодня «Пингвинз» по буллитам обыграли «Аризону».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на третье место по количеству голевых передач в истории клуба.

В сегодняшнем матче против «Аризоны» (4:3 Б) россиянин дважды ассистировал партнерам. Теперь на его счету 642 результативные передачи. По этому показателю Малкин уступает лишь Марио Лемье (1033) и Сидни Кросби (782).

В 32 матчах текущего сезона российский нападающий заработал 44 (13+31) очка.

«Питтсбург» набрал 61 очко и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции. 15 января «Пингвинз» примут «Миннесоту».

Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александра Степанова: В фигурном катании стало больше пространства для творчества Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Матвей Елисеев: Два промаха на один рубеж – очень много Александр Логинов: Ветер вполне позволял работать даже «на ноль» Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Германии, Елисеев – десятый, Логинов – 17-й
Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
«Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка Испании В финале мадридский клуб встретится с «Реалом». 10.01.2020 00:15 Футбол Мощенко Захар
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
07:17 Теннис В обновленном рейтинге WTA Александрова стала лучшей среди россиянок
07:03 Хоккей Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории «Питтсбурга»
06:49 Хоккей «Флорида» обыграла «Торонто», Дадонов набрал одно очко (видео)
06:30 Хоккей «Тампа» уступила «Нью-Джерси», Гусев отдал результативную передачу (видео)
06:13 Хоккей Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону» (видео)
02:15 Футбол Диего Симеоне: За три дня мы сыграли с двумя лучшими командам мира
01:49 Футбол Зинедин Зидан: Вальверде сделал то, что было нужно
01:28 Хоккей «Нэшвилл» обыграл «Виннипег», Тренин сделал результативную передачу
01:00 Футбол «Пари Сен-Жермен» и «Монако» выдали сверхрезультативную ничью
00:42 Футбол «Ювентус» обыграл «Рому» и вернул себе лидерство в серии А
00:26 Футбол «Барселона» зовет Почеттино
00:07 ММА Нурмагомедов посмеялся над Серроне
23:44 Футбол «Реал» по пенальти победил «Атлетико», выиграв Суперкубок Испании
23:34 Авто/Мото Карякин рассказал о проблемах с арабской полицией
23:12 Фехтование Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Польше
23:04 Футбол АЕК впервые проиграл под руководством Карреры, уступив чемпиону Греции ПАОКу
22:51 Футбол Куман не захотел сменить сборную Голландии на «Барселону»
22:35 Футбол Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон перешел в «Копенгаген»
22:19 Футбол Слуцкий футболистам «Рубина»: Вы для меня – самые лучшие
22:04 Теннис Павлюченкова прогулялась по крыше стадиона в Аделаиде (видео)
Пенсионные накопления разрешат забрать сразу после уплаты подоходного налога
Программу для определения вреда от загрязнения водоемов создали в Ростове
Дома и в Перу: как тюменские випы провели новогодние каникулы?
Стали известны самые крупные банкротства Ставрополья в 2019 году
Школьников и студентов массово эвакуируют во Владивостоке
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика