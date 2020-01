Юбердо стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо вышел на первое место по очкам в истории клуба.

В ночь на понедельник 26-летний канадец забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (8:4). Таким образом на счету Юбердо стало 420 (143+277) очков в 512 матчах за карьеру в лиге, что позволило ему опередить финна Олли Йокинена, набравшего в составе «пантер» 419 очков.

Jonathan Huberdeau capped a wild night at BB&T Center with his 420th career regular-season point – passing Olli Jokinen for the most in @FlaPanthers history. #NHLStats pic.twitter.com/UWO0WN05wt