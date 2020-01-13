Юбердо стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды» Канадец набрал два очка в матче с «Торонто» и опередил Йокинена.

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Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо вышел на первое место по очкам в истории клуба.

В ночь на понедельник 26-летний канадец забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (8:4). Таким образом на счету Юбердо стало 420 (143+277) очков в 512 матчах за карьеру в лиге, что позволило ему опередить финна Олли Йокинена, набравшего в составе «пантер» 419 очков.

Jonathan Huberdeau capped a wild night at BB&T Center with his 420th career regular-season point – passing Olli Jokinen for the most in @FlaPanthers history. #NHLStats pic.twitter.com/UWO0WN05wt — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 13, 2020

Напомним, Юбердо был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта 2011 года под общим третьим номером. В 2013 году он дебютировал в НХЛ. Нынешний сезон стал для него восьмым в клубе. Контракт игрока рассчитан до 2023 года.