Шеро уволен с поста генменеджера «Нью-Джерси» - Советский спорт
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13 января 2020 12:40ХоккейЛипкин Антон

Шеро уволен с поста генменеджера «Нью-Джерси»

Он работал в клубе с мая 2015 года.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро отправлен в отставку, сообщает официальный сайт лиги.

57-летний американец работал в клубе с мая 2015 года. За четыре предыдущих сезона «Девилз» лишь раз попали в плей-офф (2018) и в первом раунде проиграли серию с «Тампой-Бэй» (1-4). В нынешнем регулярном чемпионате «Нью-Джерси» набрали 41 очко в 45 матчах и занимают последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 12 очков.

«Для (Шеро) нынешний сезон стал пятым, а команда только раз играла в плей-офф, – заявил владелец «Нью-Джерси» Джош Харрис. – Значит, пришло время перемен. Такие вещи никогда не случаются вовремя, но, приняв решение, мы сразу воплотили его. Конечно, это неприятно. Тем не менее мы с оптимизмом смотрим в будущее».

Исполняющим обязанности генерального менеджера назначен бывший ассистент Шеро Том Фицджералд, а бывший голкипер клуба Мартин Бродо стал советником по хоккейным операциям.

С 2006 по 2014 годы Шеро был генеральным менеджером «Питтсбурга», который в сезоне-2008/2009 стал обладателем Кубка Стэнли.

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