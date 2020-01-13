«Авангард» победил «Амур» в серии буллитов Омская команда одержала вторую победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» принимал у себя омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время соперники обменялись заброшенными шайбами – сначала нападающий Игорь Руденков вывел хозяев вперед на 26-й минуте. А в третьем периоде счет сравнял форвард «Авангарда» Валентин Пьянов (49).

Исход встречи решался в серии буллитов – победный бросок на счету Сергея Шумакова.

Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции, набрав 64 очка в 47 матчах, «Амур» идет на 11-й строчке с 42 очками.

В следующем матче «Авангард» сыграет против «Адмирала», а хабаровчане дома примут «Ак Барс».