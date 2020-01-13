Боб Хартли: Бобков был нашим лучшим игроком в матче с «Амуром» Голкипер «Авангарда» отразил 37 бросков и пять из семи послематчевых буллитов.

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Игра получилась немного сумасшедшей, – сказал канадец на пресс-конференции. – В первую очередь надо отдать должное «Амуру». Соперник показал качественную игру. Мне кажется, обе команды заслужили, чтобы уйти со льда с двумя очками. Но мы понимаем, что это невозможно.

На протяжении двух периодов «Амур» создавал для нас трудности: нам не оставляли места, чтобы разгонять атаки. В третьем периоде мы забили очень важный гол после хорошей комбинации. В овертайме мы снова играли здорово: сами имели несколько моментов и не позволили многого сопернику.

В серии буллитов «Амур» повел со счетом 2:0, но (Брэндон) Макмиллан и (Валентин) Пьянов помогли нам отыграться, (Сергей) Шумаков реализовал решающий бросок, а (Игорь) Бобков сделал несколько отличных сэйвов. Думаю, он был нашим лучшим игроком в этом матче».

Отметим, что в основное время у «Авангарда» забил форвард Валентин Пьянов, который провел прошлый сезон в «Амуре». Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 37 из 38 бросков в основное время и овертайме и пять из семи послематчевых буллитов.

«Авангард» набрал 64 очка и остается на втором месте в Восточной конференции. 15 января команда сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.