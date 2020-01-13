Александр Гулявцев: На буллитах не хватило хладнокровия, а может быть, и мастерства «Амур» проиграл «Авангарду» по буллитам.

Загрузка...

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Хороший матч, хотя голов было немного, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – В этом сезоне мы с «Авангардом» играем неплохо, но все время уступаем в одну шайбу.

Мы хорошо играли в обороне. Определяющим стал второй период, когда мы забили гол, но не смогли развить успех, хотя моменты для этого были.

Готовились к тому, что в третьем периоде «Авангард» будет больше нацелен на атаку, чтобы сравнять счет. И в итоге потеря шайбы на чужой синей линии привела к пропущенному голу.

А на буллитах, имея преимущество в две шайбы, нужно доводить до победы. Не хватило хладнокровия в нужных моментах, а может быть, и мастерства».

Отметим, что после серии из пяти побед «Амур» потерпел пятое поражение подряд.

Ранее в нынешнем сезоне «тигры» трижды проиграли «Авангарду» с разницей в одну шайбу (0:1, 2:3, 1:2).

«Амур» набрал 42 очка, остается на предпоследнем месте в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков. Во вторник «Амур» примет «Ак Барс».