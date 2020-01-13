«Сибирь» победила «Куньлунь», уступая 0:3 по ходу встречи

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Сибирью» завершился со счетом 4:3 в пользу новосибирцев.
В составе победителей шайбы забросили Микаэль Руохамаа (30-я минута), Егор Миловзоров (33), Даниил Романцев (49) и Дмитрий Саюстов (59). Хозяева ответили результативными бросками Лукаса Локхарта (12), Брэндон Йип (14) и Тайлер Вонг (29).
«Сибирь» располагается на пятой строчке Восточной конференции, набрав 53 очка. «Куньлунь» занимает восьмое место (50 очков).
Отметим, что команды сыграют еще одну встречу между собой завтра. Начало встречи – в 14.30 по московскому времени.
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