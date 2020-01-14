Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов Шведский нападающий выступает за «Кэпиталз» с 2007 года.

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с 32-летним шведским нападающем Никласом Бекстремом.

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США. Средняя зарплата Никласа за сезон составит 9,2 млн.

Шведский нападающий – рекордсмен «Вашингтона» по количеству результативных передач (698 в 934 матчах), а также единственный действующий игрок НХЛ, который не менее 50 ассистентских очков в каждом из шести предыдущих сезонов.

Бекстрем выступает за «Вашингтон» с 2007 года. В нынешнем сезоне Никлас провел 39 матчей, отметившись 9 голами и 26 результативными передачами.