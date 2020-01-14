Мартемьянов – о поражении от «Северстали»: Мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас были моменты в первом периоде, игра давалась. Но мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается. Что и сделал соперник. Благодарен парням за то, что шли до конца, хотели сравнять счет.

Поздравляю вратаря «Северстали» с хорошей игрой. По сегодняшним травмам – у Стасенко, по-моему, перелом ключицы, а у Хрипунова пока не знаю, его в больницу увезли. Думаю, травмы серьезные у обоих игроков. Почему играли в пять защитников и не выпускали молодого защитника? Он только прибыл из молодежной команды, и не было смысла пускать его в игру – он даже пороха не нюхал», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи команда Андрея Разина занимает 10-е место в таблице «Запада», набрав 45 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертую позицию на «Востоке». В его активе 59 баллов.