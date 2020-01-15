Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» (видео)

«Тампа» в серии буллитов переиграла «Лос-Анджелес» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0).
В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Никита Кучеров. Александр Волков отметился результативной передачей. Для нападающего это очко стало первым в НХЛ. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.
За «Кингз» голевой передачей отметился Николай Прохоркин.
«Тампа» набрала 60 очков и расположилась на пятой строчке в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» - 14-й на Западе (41).
Свои следующие матчи обе команды проведут 17 января на выезде. «Лайтнинг» сыграют с «Миннесотой», а «Кингз» - с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0)
Голы: Киллорн (Волков), 11. Стэмкос, 12. Кучеров, 59 — Картер, 5. Клиффорд, 7. Браун (Прохоркин), 52:00.