Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ, ветерана заменит Расмуссен

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит 12-й Матч звезд КХЛ, который состоится в воскресенье 19 января в Москве на домашней арене «Динамо».
38-летний Мозякин должен был сыграть в составе команды дивизиона Харламова, однако отказался принять участие в звездном матче из-за простудного заболевания.
Официальный сайт КХЛ сообщил, что Сергея заменит другой форвард «Металлурга» – швед Деннис Расмуссен.
Мозякин принимал участие во всех 11 предыдущих Матчах звезд КХЛ. Сергей является лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 883 очка (399 голов +484 передачи) в 777 матчах. В нынешнем сезоне он добавил себе в статистку 32 очка (11 шайб и 21 передачу), сыграв 46 игр.
На счету 29-летнего Расмуссена в нынешнем регулярном чемпионате 29 очков (9 шайб и 20 передач) в 48 матчах.
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