Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ, ветерана заменит Расмуссен Лучший бомбардир в истории лиги принимал участие во всех 11 предыдущих звездных играх.

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин пропустит 12-й Матч звезд КХЛ, который состоится в воскресенье 19 января в Москве на домашней арене «Динамо».

38-летний Мозякин должен был сыграть в составе команды дивизиона Харламова, однако отказался принять участие в звездном матче из-за простудного заболевания.

Официальный сайт КХЛ сообщил, что Сергея заменит другой форвард «Металлурга» – швед Деннис Расмуссен.

Мозякин принимал участие во всех 11 предыдущих Матчах звезд КХЛ. Сергей является лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 883 очка (399 голов +484 передачи) в 777 матчах. В нынешнем сезоне он добавил себе в статистку 32 очка (11 шайб и 21 передачу), сыграв 46 игр.

На счету 29-летнего Расмуссена в нынешнем регулярном чемпионате 29 очков (9 шайб и 20 передач) в 48 матчах.