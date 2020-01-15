СМИ: Умарк покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона - Советский спорт
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15 января 2020 23:57ХоккейГичунцев Артур

СМИ: Умарк покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил руководству клуба, что покинет команду.

Согласно источнику, он уже отклонил предложение о продлении контракта, поскольку договорился о переходе в один из швейцарских клубов.

Напомним, шведский форвард стал игроком «Салавата Юлаева» в 2015 году. В нынешнем сезоне 32-летний хоккеисты отыграл в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 43 (10+33) очка.

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