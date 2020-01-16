Александр Овечкин: На 100% был уверен, что Бэкстрем подпишет новый контракт

- Я не волновался, потому что был уверен на 100%, что он подпишет контракт. Он - ведущий центр команды, один из лучших игроков лиги. Его бы не отпустили, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Бэкстрем в минувший вторник подписал с «Вашингтоном» пятилетний контракт на 46 миллионов долларов и избежал перспективы выхода на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2020 года.
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