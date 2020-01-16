Ален Виньо: Мы смогли одержать непростую победу над действующим чемпионом Кубка Стэнли Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо – о победе в гостевом матче против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

- Мы сыграли реально солидно. В последнее время мы играли против серьезных соперников: «Вашингтона», «Тампы», «Бостона». А сегодня против действующего чемпиона Кубка Стэнли нам удался отличный матч. Мы смогли одержать непростую победу над очень серьезным противником, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

После этой встречи «Филадельфия», набрав 56 очков, поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Флайерз» на своем льду встретятся с «Монреалем».